Женская сборная Ирана поднялась в рейтинге ФИФА

Женская сборная Ирана поднялась с 72-го на 70-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
В январе 2020 года иранские футболистки примут участие в чемпионате Азии по футболу в Индии.
Тегеран, 10 декабря. ИРНА — Женская сборная Ирана по футболу поднялась на 70-е место в рейтинге Международной федерации футбола.
Женская сборная Ирана поднялась с 72-го на 70-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
В январе 2020 года иранские футболистки примут участие в чемпионате Азии по футболу в Индии.
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