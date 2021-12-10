10 дек. 2021 г., 18:37
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News Code: 84572349
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Женская сборная Ирана поднялась в рейтинге ФИФА

Женская сборная Ирана поднялась в рейтинге ФИФА

Тегеран, 10 декабря. ИРНА — Женская сборная Ирана по футболу поднялась на 70-е место в рейтинге Международной федерации футбола.

Женская сборная Ирана поднялась с 72-го на 70-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

В январе 2020 года иранские футболистки примут участие в чемпионате Азии по футболу в Индии.

           

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