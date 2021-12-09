Тахт-Раванчи: Иран продолжает работу по предотвращению терроризма и борьбе с ним

Маджид Тахт-Раванчи выступил на заседании Совета Безопасности ООН на тему «Поддержание международного мира и безопасности; безопасность в контексте терроризма и изменения климата» в четверг по местному времени. Он предупредил об усилиях некоторых членов Совета Безопасности установить любую связь между изменением климата и международным миром и безопасностью.

«Борьба с терроризмом должна вестись в рамках Устава Организации Объединенных Наций и международного права, при полном соблюдении принципов независимости и равенства суверенитета государств и без вмешательства во внутренние дела стран», - отметил он.

«Исламская Республика Иран в рамках своих международных обязательств продолжает свои усилия по предотвращению терроризма во всех его формах и проявлениях и эффективной борьбе с ним», - добавил он.