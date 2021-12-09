Глобальные ожидания от венского саммита

Новый раунд встречи Совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий между главами переговорных делегаций группы «Большой пятерки», Европейского Союза и Ирана состоится в отеле Coburg в Вене после недельного перерыва. Эта встреча является пробным камнем для оценки воли противоборствующих сторон к достижению соглашения на предстоящих переговорах.

Делегация Исламской Республики Иран объявила на прошлой неделе, что она останется в Вене, если другие стороны будут готовы продолжить переговоры, после представления предложенных ей текстов в форме двух вопросов, касающихся отмены репрессивных санкций и ядерных вопросов. Но европейцы, которые разделяют взгляды США, призвали прекратить переговоры, чтобы поехать в столицы и изучить предлагаемые Ираном тексты.

Высокопоставленные британские, немецкие и французские дипломаты в последние несколько дней не подавали никаких позитивных сигналов против предложения Ирана, а Соединенные Штаты, как нарушитель ядерной сделки, ввели новые жесткие санкции против страны в обмен на ее доброжелательные жесты и претензии.

Независимо от своей роли в качестве основной причины текущих проблем в реализации ядерной сделки, Соединенные Штаты заявили, что условием возврата к соглашению с Ираном и отмены санкций является полное выполнение обязательств. Исламская Республика Иран, которая выполнила свои обязательства в течение года после одностороннего выхода администрации Дональда Трампа из ядерной сделки по просьбе сторон соглашения и Европейского Союза, решительно ответила на незаконные требования США и призвала стороны к практическим действиям.

С другой стороны, Россия и Китай, как и другие участники Соглашения, подчеркивают, что первоочередной задачей является снятие репрессивных санкций против Ирана. Михаил Ульянов, главный переговорщик России на переговорах в Вене, говорит, что тон Ирана в предложенных текстах указывает на то, что есть место для дальнейших переговоров. «Как я неоднократно говорил всем своим коллегам на переговорах в Вене, общий язык может быть достигнут только через терпение», - написал он в Твиттере, - Так что давайте избегать поспешных выводов.

Вчера он также провел несколько встреч со сторонами, участвующими в переговорах в Вене, заявив, что члены ядерной сделки очень серьезно относятся к восстановлению условий соглашения, но что существуют различные мнения о путях и средствах этого. По его словам, цель венских переговоров - преодоление разногласий.

Исламская Республика Иран в настоящее время готова к плодотворным переговорам с группой «Большой пятерки» с целью достижения хорошего соглашения и ожидает, что другие стороны, учитывая тот факт, что нынешняя ситуация созданы действиями США, будут логичными.