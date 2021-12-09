9 дек. 2021 г., 20:12
Journalist ID: 2388
News Code: 84571560
0 Persons

Экспорт Ирана в Узбекистан увеличился на 500 млн. долларов

Экспорт Ирана в Узбекистан увеличился на 500 млн. долларов

Тегеран, 9 декабря, ИРНА - «Наш экспорт в Узбекистан увеличился со 120 млн. долларов до 500 млн. долларов за последние два месяца», - сказал заместитель министра иностранных дел по экономическим вопросам Мехди Сафари.

Наш экспорт в Таджикистан увеличился с 60 миллионов долларов до 180 миллионов долларов за последние два месяца. Кроме того, в период после инаугурации заместителя министра иностранных дел по экономической дипломатии мы сосредоточили большую часть наших усилий на активизации коммуникационных коридоров с соседними странами и увеличении экспорта в эти страны, особенно экспорта инженерных услуг.

«Одним из наиболее важных направлений является Центральная Азия, где наши торговые отношения с этим регионом значительно ухудшились, а наши отношения с ними были очень слабыми, но за эти два месяца наш экспорт в страны этого региона значительно увеличился», - пояснил он.

«В Таджикистане, помимо увеличения экспорта с 60 до 180 миллионов долларов за последние два месяца, на повестке дня стоит план на 350 миллионов долларов», - добавил он.

Your Comment

You are replying to: .
captcha