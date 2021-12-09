Али Багери: для достижения договоренности в Вене нет препятствий

«На сегодняшней встрече различные стороны, в том числе Иран, выразили свои взгляды на дальнейший ход переговоров», - отметил он.

«Делегация Исламской Республики Иран подчеркнула на этой встрече, что она уже наметила путь переговоров, исходя из своих собственных позиций и взглядов, и будет серьезно продолжать и имеет серьезную волю к переговорам», - добавил он.

По его словам, «Исламская Республика Иран не видит никаких препятствий для достижения соглашения, если будут предоставлены необходимые условия».