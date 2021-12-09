9 дек. 2021 г., 19:23
Journalist ID: 2388
News Code: 84571518
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Али Багери: для достижения договоренности в Вене нет препятствий

Али Багери: для достижения договоренности в Вене нет препятствий

Тегеран, 9 декабря, ИРНА - В конце встречи комиссии СВПД в Вене высокопоставленный переговорщик Ирана Али Багери сказал, что если на переговорах в Вене будут предоставлены необходимые условия, не будет препятствий для достижения соглашения.

«На сегодняшней встрече различные стороны, в том числе Иран, выразили свои взгляды на дальнейший ход переговоров», - отметил он.

«Делегация Исламской Республики Иран подчеркнула на этой встрече, что она уже наметила путь переговоров, исходя из своих собственных позиций и взглядов, и будет серьезно продолжать и имеет серьезную волю к переговорам», - добавил он.

По его словам, «Исламская Республика Иран не видит никаких препятствий для достижения соглашения, если будут предоставлены необходимые условия».

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