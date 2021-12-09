Укрепляются торговые и таможенные отношения Ирана с Арменией и Грузией

«Вчера заместитель министра экономики и генеральный директор таможни Мирашрафи прибыл на границу Мугари в Армении с делегацией от границы Нордуз в провинции Восточный Азербайджан и внимательно изучил торговые, таможенные и транспортные проблемы экономических субъектов двух стран», - отметил он.

По словам представителя таможни, Мирашрафи отправился в Ереван, чтобы ознакомиться с торговыми и транспортными барьерами на новой транзитной дороге в Армению, а сегодня утром встретился с главой комитета по доходам Армении, чтобы обсудить таможенные вопросы, обменяться торговой информацией и заключить прошлые соглашения.

«Эта поездка подчеркивает сближение со всеми соседними странами и активизацию торговых, транспортных и транзитных маршрутов между Ираном и его соседями», - добавил он.