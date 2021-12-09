9 дек. 2021 г., 15:52
Journalist ID: 2388
News Code: 84571310
0 Persons

Горнодобывающая деятельность Ирана в Западной Африке развивается

Горнодобывающая деятельность Ирана в Западной Африке развивается

Тегеран, 9 декабря, ИРНА - Глава Горно-инженерной организации Ирана Таги Набаи сказал, что Мали, расположенная на западе Африки, имеет большой потенциал для развития деятельности иранских горняков и инвесторов, особенно в области добычи золота и производства бокситов.

Ссылаясь на подписание меморандума о сотрудничестве между Горно-инженерной организацией Ирана и Горнорудной палатой Мали на прошлой неделе, он сказал: «Было решено, что группы с каждой стороны рассмотрят встречи экспертов для получения подробной информации по вопросам, упомянутым в меморандуме, и что онлайн и виртуальные встречи начнутся позже на этой неделе».  

По его словам, «приоритетом сотрудничества изначально будет экспорт технических и инженерных услуг, подготовка инвестиционных пакетов, обучение, исследования, а также обмен профессорами и студентами».

Он выразил надежду, что в Иране могут быть созданы консорциумы для работы на рудниках страны, особенно на рудниках, богатых бокситами.

Your Comment

You are replying to: .
captcha