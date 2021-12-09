Горнодобывающая деятельность Ирана в Западной Африке развивается

Ссылаясь на подписание меморандума о сотрудничестве между Горно-инженерной организацией Ирана и Горнорудной палатой Мали на прошлой неделе, он сказал: «Было решено, что группы с каждой стороны рассмотрят встречи экспертов для получения подробной информации по вопросам, упомянутым в меморандуме, и что онлайн и виртуальные встречи начнутся позже на этой неделе».

По его словам, «приоритетом сотрудничества изначально будет экспорт технических и инженерных услуг, подготовка инвестиционных пакетов, обучение, исследования, а также обмен профессорами и студентами».

Он выразил надежду, что в Иране могут быть созданы консорциумы для работы на рудниках страны, особенно на рудниках, богатых бокситами.