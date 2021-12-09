Иранская делегация пробудет в Вене столько времени, сколько потребуется для достижения договоренности: МИД

Глава ЕС по внешней политике и координатор венских переговоров Жозеп Боррель в телефонном разговоре с министром иностранных дел Амиром Абдоллахияном объяснил переговорный процесс, выразив удовлетворение продолжением венских переговоров.

В этом разговоре министр иностранных дел подтвердил добрую волю и серьезное намерение Исламской Республики Иран достичь хорошего соглашения, назвав взаимодействие между участниками переговоров в Вене полезным.

«Мы всегда тесно сотрудничали с МАГАТЭ, и в связи с этим делегация Организации по атомной энергии Ирана направляется в Вену для встречи с официальными лицами Международного агентства по атомной энергии», - отметил он.

«Мы все в Вене, чтобы вести переговоры, чтобы прийти к хорошему соглашению», - заключил он.