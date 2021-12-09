Гарибабади: Скоро будет объявлен новый список санкций против американских лиц и организаций

Гарибабади после недавних санкций США против некоторых иранских физических и юридических лиц под предлогом нарушения прав человека, заявил: «Эти действия США являются продолжением той же неудавшейся политики максимального давления на иранский народ и использования санкций в качестве инструмента для достижения политических целей».

«Как может режим, который, по мнению экспертов и специальных докладчиков ООН, вводит односторонние и незаконные санкции против иранского народа, ставит под угрозу основные права иранских граждан и отказывает пациентам доступ к лекарствам и медицинскому оборудованию, и вопреки этому позволяет себе заявить о защите свободы и прав человека в Иране. Это совершенно неприемлемо и больше похоже на горькую шутку», - отметил он.

«Вскоре будет опубликован новый список американских физических и юридических лиц, причастных к серьезным нарушениям прав человека», - добавил он.