9 дек. 2021 г., 11:13
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News Code: 84570956
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Гарибабади: Скоро будет объявлен новый список санкций против американских лиц и организаций

Гарибабади: Скоро будет объявлен новый список санкций против американских лиц и организаций

Тегеран, 9 декабря, ИРНА - Заместитель начальника штаба по международным делам судебной системы и секретарь штаб-квартиры по правам человека Исламской Республики Иран Казем Гарибабади сказал, что вскоре будет опубликован новый список американских лиц и организаций, причастных к серьезным нарушениям прав человека.

Гарибабади после недавних санкций США против некоторых иранских физических и юридических лиц под предлогом нарушения прав человека, заявил: «Эти действия США являются продолжением той же неудавшейся политики максимального давления на иранский народ и использования санкций в качестве инструмента для достижения политических целей».

«Как может режим, который, по мнению экспертов и специальных докладчиков ООН, вводит односторонние и незаконные санкции против иранского народа, ставит под угрозу основные права иранских граждан и отказывает пациентам доступ к лекарствам и медицинскому оборудованию, и вопреки этому позволяет себе заявить о защите свободы и прав человека в Иране.  Это совершенно неприемлемо и больше похоже на горькую шутку», - отметил он.

«Вскоре будет опубликован новый список американских физических и юридических лиц, причастных к серьезным нарушениям прав человека», - добавил он.

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