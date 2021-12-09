Старший иранский переговорщик прибыл в столицу Австрии

В ближайшие несколько часов Багери должен отправиться в гостиницу «Кобург» для дипломатических консультаций перед заседанием Совместной комиссии. Согласно расписанию, он встретится с заместителем генерального секретаря Службы внешних связей ЕС Энрике Мора и руководителями китайской и российской делегаций.

Новый раунд заседаний Совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий возобновится сегодня во второй половине дня на уровне председателей переговорных делегаций группы «Большой пятерки», Европейского Союза и Ирана.