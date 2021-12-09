9 дек. 2021 г., 10:15
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News Code: 84570874
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Старший иранский переговорщик прибыл в столицу Австрии

Старший иранский переговорщик прибыл в столицу Австрии

Тегеран, 9 декабря, ИРНА - Главный переговорщик Ирана Али Багери, прибыл в столицу Австрии несколько минут назад во главе делегации для продолжения венских переговоров, направленных на отмену репрессивных санкций.

В ближайшие несколько часов Багери должен отправиться в гостиницу «Кобург» для дипломатических консультаций перед заседанием Совместной комиссии. Согласно расписанию, он встретится с заместителем генерального секретаря Службы внешних связей ЕС Энрике Мора и руководителями китайской и российской делегаций.

Новый раунд заседаний Совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий возобновится сегодня во второй половине дня на уровне председателей переговорных делегаций группы «Большой пятерки», Европейского Союза и Ирана.

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