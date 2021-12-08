Иран и Китай обсудили иранскую ядерную сделку

Во время разговора, иранский дипломат напонил, что позиции двух стран совпадают по ключевым вопросам международной повестки дня, выразив признательность китайской стороне за огромную поддержку позиции Ирана на переговорах в Вене по отмене односторонних санкций США против Тегерана.

Кроме того, Багери напомнил, что Тегеран представил сторонам на переговорах в Вене проект соглашения в письменном виде, добавив, что Иран ждет от других сторон письменного, аргументированного ответа.

Очередной раунд переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки в Вене возобновится в четверг.