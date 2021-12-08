8 дек. 2021 г., 14:47
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News Code: 84570258
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Ирана готов подключиться к электросетям России и Азербайджана

Ирана готов подключиться к электросетям России и Азербайджана

Тегеран, 8 декабря. ИРНА — Министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан заявил, что иранская сторона готова к подключеию своей электрической сети к электросетям России и Азербайджана.

На встрече с послом Азербайджанской Республики в Тегеране Али Ализаде, Мехрабиан подчеркнул готовность Ирана расширять водно-энергетические связи с Азербайджаном.

Он добавил, что иранская сторона завершила исследовательский проект синхронизации (подключения электрической сети) энергосистем Ирана, Азербайджана и России, заявив о готовности Ирана к исполнительной эксплуатации данного проекта.

Согласно договоренностям между Тегернаом, Баку и Москвой, электросеть Ирана будет подключена к Российской Федерации через Азербайджан.

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