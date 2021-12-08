Ирана готов подключиться к электросетям России и Азербайджана

На встрече с послом Азербайджанской Республики в Тегеране Али Ализаде, Мехрабиан подчеркнул готовность Ирана расширять водно-энергетические связи с Азербайджаном.

Он добавил, что иранская сторона завершила исследовательский проект синхронизации (подключения электрической сети) энергосистем Ирана, Азербайджана и России, заявив о готовности Ирана к исполнительной эксплуатации данного проекта.

Согласно договоренностям между Тегернаом, Баку и Москвой, электросеть Ирана будет подключена к Российской Федерации через Азербайджан.