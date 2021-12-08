Иран назвал санкции США в отношении МУСа нарушением международного права

Он на 20-й сессии ассамблея государств-участников Римского статута Международного уголовного суда в Гааге заявил: "США приняли такую политику в отношении Международного уголовного суда, чтобы путем этой тактики выиграть время для вывода своих войск из Афганистана и побега военных преступников в стране".

Представитель Ирана подчеркнул, что разрушительные и вредные последствия нарушения международного права в результате односторонних санкций считаются международным преступлением под юрисдикцией Международного уголовного суда, и суд должен проявлять бдительность в отношении таких принудительных мер.

Указав на недавние ограничения против прокурора Международного уголовного суда в Гааге, он также призвал к всеобъемлющему расследованию преступлений в Афганистане.

Базирующийся в Гааге Международный уголовный суд (МУС) в данный момент занимается расследованием действий военнослужащих США в Афганистане, пытаясь выяснить, имели ли место с их стороны военные преступления.