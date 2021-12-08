Министр образования Ирана прибыл в Египет

14-я Генеральная конференция и 42-я сессии Исполнительного комитета ИСЕСКО пройдет 9, 10 декабря текущего года в столице Египта Каире.

Во время своего визита в Каир Нури примет участие в конференции ИСЕСКО. Кроме того, он проведет встречи и с рядом глав делегаций, участвующих в саммите, и обсудит с ними пути расширения научного и образовательного сотрудничества.

Организация исламского мира образования, науки и культуры – специализированная организация, занимающаяся вопросами образования, науки, культуры и коммуникации в мусульманских странах, для укрепления связи между государствами членами. ИСЕСКО была учреждена 1979 году.