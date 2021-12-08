8 дек. 2021 г., 11:07
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News Code: 84569766
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Министр образования Ирана прибыл в Египет

Министр образования Ирана прибыл в Египет

Тегеран, 8 декабря. ИРНА — Министр образования Ирана Юсеф Нури прибыл в Каир для участия в 14-й сессии Генеральной конференции Исламской организации по вопросам науки, образования и культуры (ИСЕСКО).

14-я Генеральная конференция и 42-я сессии Исполнительного комитета ИСЕСКО пройдет  9, 10 декабря текущего года в столице Египта Каире.

Во время своего визита в Каир Нури примет участие в конференции ИСЕСКО. Кроме того, он проведет встречи и с рядом глав делегаций, участвующих в саммите, и обсудит с ними пути расширения научного и образовательного сотрудничества.

Организация исламского мира образования, науки и культуры – специализированная организация, занимающаяся вопросами образования, науки, культуры и коммуникации в мусульманских странах, для укрепления связи между государствами членами. ИСЕСКО  была учреждена 1979 году.

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