Иран предостерег от продолжения кражи иранской нефти на море

Об этом заявила Эршади, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам Мирового океана и морского права в контексте пункта его повестки

дня.

"Кража иранской нефти и корабли в море стали новым явлением с прошлого года. Мы настоятельно предупреждаем о продолжении этой опасной политики, которая усугубляет и без того крайне напряженную ситуацию из-за такой высокомерной односторонней политики", сказала Эршади.

"Мы настоятельно призываем международное сообщество осудить эти незаконные действия, которые угрожают свободной торговле на море, а также свободе на море, и игнорировать бесчеловечные санкции", отметила она.

"Напоминая о важности Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года как общей правовой основы для деятельности в океанах и морях наряду с признанием статуса Исламской Республики Иран как государства, подписавшего ЮНКЛОС, мы считаем, что настоящая Конвенция - не единственная нормативно-правовая база, регулирующая деятельность, осуществляемую в океанах и морях", сказала дипломат.

"Поэтому мы ожидаем, что любые переговоры по соответствующим резолюциям по океанам и морям будут учитывать позицию сторон, не являющихся членами этой Конвенции, и вести себя надлежащим образом, учитывающим законные интересы этих стран", добавила она.