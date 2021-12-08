Окно переговоров не будет открытым вечно, заявил Амир Абдоллахиян

После шести раундов интенсивных переговоров в Вене, которые не привели к успеху из-за позиции Соединенных Штатов Америки, основанной на непомерных требованиях, на прошлой неделе переговорщики вновь собрались в столице Австрии.

Основной целью этих переговоров является восстановление прав иранского народа и снятие санкций. Санкций, которые в одностороннем и экстерриториальном порядке были введены США, вышедшими из СВПД.

Напомню, 8 мая 2018 года США в одностороннем порядке вышли из СВПД. На международном уровне этот шаг был признан незаконным и подвергся осуждению. Мировое сообщество едино во мнении, что подобными действиями США демонстрируют полное пренебрежение к международным законам, включая Устав Организации Объединенных Наций, наносят вред мультилатерализму, создают большую угрозу миру и безопасности.

Иран настроен на отмену санкций США

Несмотря на приход к власти в США новой администрации, все незаконные и односторонние санкции остались в силе. Более того, продолжилась политика введения санкций против Ирана. Не вызывает сомнений, что целью действий США является недопущение использования Ираном, другими участниками СВПД и мировым сообществом прав и привилегий, изложенных в СВПД и Резолюции 2231 Совета Безопасности ООН (посвященной иранской «ядерной сделке».— «Ъ»).

Правительства трех европейских государств, являющихся участниками СВПД, хоть и считают подход США незаконным и неприемлемым, в то же время безмолвствуют и бездействуют, следуя в фарватере Вашингтона.

Разрушительные действия США и соглашательская позиция трех европейских стран сделали СВПД неэффективным и уничтожили для Ирана все экономические преимущества, предусмотренные этой договоренностью

Эти горькие реалии нескольких последних лет должны стать маяком для будущего. Продолжение разрушительного подхода (45-го президента США.— «Ъ») Дональда Трампа новой американской администрацией заставляет задаться серьезным вопросом: обладают ли власти США на самом деле волей для выполнения своих обязательств и готовы ли они отказаться от прежней провальной политики? С учетом подхода и действий США в прошлые месяцы ответ на этот вопрос напрашивается сам собой.

В то же время никто не может поставить под вопрос серьезный настрой и добрую волю Ирана в его полной приверженности своим обязательствам. Вслед за незаконным выходом США и введением санкций Иран воздерживался от применения компенсационных мер и, с учетом просьбы оставшихся участников СВПД и Евросоюза как координатора «ядерной сделки», не приостановил выполнение своих обязательств по СВПД с тем, чтобы участники соглашения смогли компенсировать негативные последствия, вызванные поступком Вашингтона. Однако с учетом того, что эта неконструктивная ситуация затянулась, у Ирана, на протяжении года проявлявшего стратегическое терпение, из-за усиления санкционного давления со стороны США и несоблюдения обязательств со стороны трех европейских государств не осталось выхода, кроме как воспользоваться своими правами, предусмотренными пунктами 26 и 36 СВПД, и поэтапно приостановить выполнение части своих обязательств с 8 мая 2019 года.

Из-за отсутствия позитивных сдвигов и решительных действий оставшихся участников СВПД Меджлис (парламент.— «Ъ») Ирана 2 декабря 2020 года принял закон «Программа стратегических мер по отмене санкций и защите интересов народа Ирана». Этот закон, в случае продолжения отсутствия приверженности членов СВПД своим обязательствам, обязывает иранское правительство постепенно останавливать выполнение всех добровольно принятых Ираном обязательств по СВПД, если только другие стороны СВПД не будут полностью выполнять свои обязательства.

Исламская Республика Иран, несмотря на отсутствие выполнения обязательств Западом по СВПД, ради демонстрации доброй воли и с конечной целью снятия односторонних и незаконных санкций сейчас вновь готова к результативным переговорам с 4+1 (Россия, Китай, Франция, Великобритания плюс Германия; прямых переговоров с США Иран сейчас не ведет.— «Ъ») для достижения хорошей договоренности. Иран обладает доброй волей и решительно настроен на успех переговоров.

При этом нельзя ни на минуту забывать, что текущая ситуация возникла из-за Соединенных Штатов Америки. На протяжении четырех прошедших лет Белый дом не жалел усилий для уничтожения СВПД. Иран же делал все, что было в его силах, чтобы эта договоренность оставалась живой.

США должны снять все санкции для возвращения в СВПД

В ходе предыдущих шести раундов переговоров Ирану стало ясно: США так и не осознали, что без снятия всех санкций, введенных против иранского народа в период после выхода Вашингтона из «ядерной сделки», нет пути для возвращения в СВПД.

Напомню, резолюция 2231 Совета Безопасности ООН требует от всех стран-участниц поддерживать СВПД и избегать действий, которые могли бы нанести ему вред.



Основная цель переговоров в Вене должна заключаться в полном и эффективном выполнении СВПД, а также в нормализации торговых связей и устойчивого экономического сотрудничества с Исламской Республикой Иран. Разумеется, для возвращения в СВПД Иран в полной мере должен стать бенефициаром отмены всех санкций. В свою очередь, Иран, при условии предоставления гарантий, возмещении ущерба и эффективной и верифицируемой отмене санкций, готов остановить свои компенсационные меры (то есть действия, идущие вразрез с СВПД.— «Ъ»).

Вопрос о гарантиях для нас крайне важен. Иран не считает возможным всерьез обсуждать вопрос о возвращении США в СВПД, если ему не будут предоставлены гарантии того, что горький опыт прошлого не повторится. Вашингтон должен гарантировать долгосрочный характер договоренностей, иначе экономические партнеры Ирана не смогут быть уверены в том, что взаимодействие с ним не будет подвержено рискам наподобие 2018 года.

Еще один важнейший момент: Иран решительно настроен на достижение хорошей договоренности в Вене и готов продемонстрировать свою добрую волю, однако Тегеран не приемлет требований, выходящих за рамки СВПД.

Иран не будет вести переговоры по темам, выходящим за СВПД

Отмечу также, что нынешнее окно переговоров не будет открытым вечно. США и три европейских государства должны это осознать. Исламская Республика Иран нацелена на продолжение активных дипломатических усилий по отмене незаконных американских санкций, но в то же время она обладает эффективным инструментарием по нейтрализации их эффекта и Программой устойчивого экономического развития страны.

Несомненно, насколько Тегеран обязан не отходить от своей мирной ядерной программы, настолько Тегеран обязан сохранять и защищать достижения ученых и свою мирную ядерную промышленность, и, несмотря на незаконные и антигуманные санкции, не откажется от всестороннего развития страны в областях промышленности, торговли, мореплавания, космоса, обороны, науки и технологий.

Мы убеждены: договоренность возможна и достижима. Но для этого все участники переговоров в Вене должны также на деле проявить политическую волю.

Несмотря на необязательность Запада в выполнении своих обещаний и отсутствие доверия к подходу и неконструктивной политике Белого дома, Иран нацелен на то, чтобы в ходе переговоров в Вене достичь хорошей, устойчивой и эффективно верифицируемой договоренности в области отмены санкций. Команда ядерных переговорщиков Исламской Республики Иран, обладая доброй волей, серьезным настроем и переговорной логикой, обеспечивающей интересы и права иранского народа, готова приложить для этого все усилия. Я и мои коллеги также намерены активно поддерживать нашу делегацию и ее главу доктора Али Багери, имеющего большой опыт переговоров по данной тематике.