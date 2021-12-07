Иран выразил готовность продолжить сотрудничество с ВОЗ в области традиционной медицины

13-е ежегодное совещание Международной сети мониторинга лекарственных растений Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ-IRCH) проходило в присутствии Армана Заргарана, советника по международным делам Управления иранской медицины и представителя Министерства здравоохранения Ирана.

Представители различных стран, в том числе Ирана, Индии, Китая и Германии, Гонконга, Нидерландов, Турции, Намибии, Австралии, Японии и ряда других стран, приняли участие во встрече, которая проходила с 25 по 27 ноября в присутствии директора отдела традиционной и интегрированной медицины Всемирной организации здравоохранения доктора Чан Чи.

Советник по международным делам Управления иранской и комплементарной медицины Министерства здравоохранения рассмотрел Иран как одну из влиятельных стран в области традиционной медицины и рассказал о достижениях ученых страны в этой области.

Иранский член сети ВОЗ-IRCH также заявил, что иранская традиционная медицина обладает очень высокими возможностями в лечении болезни Covid-19, и объявил о готовности Ирана продолжить сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения в укреплении и расширении традиционной медицины на международном уровне.