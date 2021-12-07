Иран и Азербайджан договорились о строительстве автомобильного моста через Астарачу

Заместитель министра дорог и городского развития и управляющий директор компании по строительству и развитию транспортной инфраструктуры Хейролла Хадеми во вторник после совместной встречи официальных лиц Ирана и Азербайджана заявил: «автомобильный мост рядом с железнодорожным мостом Астара-Астара будет построен в течение 15 месяцев с привлечением кредита в 1 700 миллиардов риалов».

«Мост будет 97 метров в длину и 32 метра в ширину, будет построен в четыре полосы, и его кредит будет предоставлен совместно правительствами Ирана и Азербайджанской Республики», - пояснил он.

По его словам, «уже обсужден выбор подрядчика и способы финансирования проекта, и в ближайшие дни в присутствии министра дорог и городского развития Ростама Гасеми в Азербайджанской Республике состоится совместное заседание для подписания соглашения о проекте».