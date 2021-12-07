7 дек. 2021 г., 20:13
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News Code: 84569293
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Иран и Азербайджан договорились о строительстве автомобильного моста через Астарачу

Иран и Азербайджан договорились о строительстве автомобильного моста через Астарачу

Тегеран, 7 декабря, ИРНА - Должностные лица Министерства дорог и градостроительства Ирана и Азербайджанской Республики договорились построить автомобильный мост через пограничную реку Астарача с целью увеличения международных транспортных и транзитных возможностей.

Заместитель министра дорог и городского развития и управляющий директор компании по строительству и развитию транспортной инфраструктуры Хейролла Хадеми во вторник после совместной встречи официальных лиц Ирана и Азербайджана заявил: «автомобильный мост рядом с железнодорожным мостом Астара-Астара будет построен в течение 15 месяцев с привлечением кредита в 1 700 миллиардов риалов».

«Мост будет 97 метров в длину и 32 метра в ширину, будет построен в четыре полосы, и его кредит будет предоставлен совместно правительствами Ирана и Азербайджанской Республики», - пояснил он.

По его словам, «уже обсужден выбор подрядчика и способы финансирования проекта, и в ближайшие дни в присутствии министра дорог и городского развития Ростама Гасеми в Азербайджанской Республике состоится совместное заседание для подписания соглашения о проекте».

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