7 дек. 2021 г., 19:29
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News Code: 84569263
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Иран резко подверг критике действия США против безопасности в море

Иран резко подверг критике действия США против безопасности в море

Тегеран, 7 декабря, ИРНА - Критикуя продолжение несправедливых и ограничительных мер против иранской судоходной отрасли со стороны правительства США, генеральный директор Портовой и морской организации Али Акбар Сафаи подчеркнул, что Иран осуждает действия, которые угрожают безопасности на море.

Али Акбар Сафаи на 32-м заседании Ассамблеи Международной морской организации (ИМО), которое проходило виртуально, сказал, что основа для создания Международной морской организации заключается в сотрудничестве ее государств-членов с целью сохранения и развития морского судоходства. Безопасность и защита поддерживает морскую среду и повышает эффективность судоходства.

«Я должен указать на горький момент, что, несмотря на благоприятную роль иранского правительства в морских технических вопросах ИМО и эффективное выполнение морских договоров в качестве ответственного правительства, все еще продолжается ряд несправедливых и ограничительных действий со стороны одного из стран-членов IMO, т.е. США против иранского судоходства», - отметил он.

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