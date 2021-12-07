Иран резко подверг критике действия США против безопасности в море

Али Акбар Сафаи на 32-м заседании Ассамблеи Международной морской организации (ИМО), которое проходило виртуально, сказал, что основа для создания Международной морской организации заключается в сотрудничестве ее государств-членов с целью сохранения и развития морского судоходства. Безопасность и защита поддерживает морскую среду и повышает эффективность судоходства.

«Я должен указать на горький момент, что, несмотря на благоприятную роль иранского правительства в морских технических вопросах ИМО и эффективное выполнение морских договоров в качестве ответственного правительства, все еще продолжается ряд несправедливых и ограничительных действий со стороны одного из стран-членов IMO, т.е. США против иранского судоходства», - отметил он.