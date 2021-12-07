Багери и Рябков рассмотрели последние события на переговорах в Вене

Основное внимание было уделено ситуации на переговорах по восстановлению полнокровной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД). Выражена приверженность сохранению СВПД, готовность продолжать необходимую работу на венской площадке в интенсивном режиме.

Визит старшего переговорщика Исламской Республики Иран в Москву состоялся накануне продолжения очередного раунда переговоров между Ираном и группой «Большой Пятерки» в Вене. Новый раунд переговоров между Ираном и группой «Большой Пятерки», состоявшийся в понедельник, 29 декабря, в Вене, Австрия, завершился в пятницу. Переговоры планируется возобновить в последние дни этой недели.