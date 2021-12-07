Усилия иранских инженеров по эксплуатации нефтегазовых месторождений Каспийского моря

В связи с обнаружением нефтяного месторождения в этом районе на глубине около четырех тысяч метров началось строительство опорной площадки газового месторождения «Сардарджангал Рудсар» в 188 км к востоку от Решта, столицы провинции Гилян, в январе 2011 года. По первоначальным оценкам, объем газа на площади составляет 50 миллиардов кубических футов, что равняется потреблению страны за 10 лет.

Близость к нефтяным месторождениям, сетям передачи нефти и инфраструктуре, удаленность от основных сейсмических разломов и близость к промышленным районам были одними из причин, по которым Рудсар был выбран для строительства этой опорной площадки.

Технология обнаружения газовых и нефтяных месторождений в глубоких водах ранее была доступна только пяти странам: Франции, Великобритании, Бразилии, России и Китаю. Иран - единственная страна в регионе и член ОПЕК, которая смогла приобрести сложные и современную технологию для разведки нефти в глубокой воде.

Ранее представители Caspian Oil Company объявили об обнаружении нефтяного пласта мощностью 2 млрд баррелей высококачественной нефти без сероводорода, который является токсичным газом, на газовом месторождении Рудсар на востоке провинции Гилян.

Принимая во внимание эти огромные запасы нефти в Каспийском море и в Гиляне, теперь высшие должностные лица Гиляна всерьез приступили к активации нефтяных и газовых месторождений в этой провинции и хотят непрерывных усилий для продолжения процесса добычи этих важных ресурсов.