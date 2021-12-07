Раиси: Несмотря на угрозы и санкции экспорт нефти и конденсата из Ирана увеличился

«Мы не позволим какой-либо государственной компании импортировать товары, которые аналогичным образом производятся в стране с надлежащим качеством», - сказал президент на церемонии Дня студента в Технологическом университете имени Шарифа в Тегеране во вторник, подчеркнув поддержку правительством производства отечественные товары.

Он также упомянул некоторые попытки поднять обменный курс одновременно с переговорами в Вене и усилия по отмене жестких санкций. «Мы не привязываем к переговорам экономику и доходы народа», - отметил он.

«Некоторые люди внутри страны и некоторые за границей стремятся поднять цены на валюту в киберпространстве и в реальной жизни», - заявил он.

Раиси заверил, что валютные ресурсы в стране находятся на хорошем уровне.