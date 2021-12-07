Объем торговли между Ираном и Украиной не соответствует нынешним возможностям

Он на встрече со своим украинским коллегой Андреем Владимировичем Богданецым заявил об огромных возможностях для развития отношений двух стран. "Парламентское сотрудничество – один из наших приоритетов для расширения двусторонних связей", отметил он.

Иранский парламентарий также призвал к сотрудничеству в областях рудников, энергетики, сельскохозяйственных и химических продуктов.

"Иран был одной из первых стран, который признал независимость Украины и установил дипломатические отношения с ней, поэтому двусторонние связи за последние три десятилетия были основаны на взаимном уважении", заявил Никзад.

Он назвал роль переговоров в рамках парламентской группы дружбы выгодной в снятии законных препятствий на пути сотрудничества.

Переговоры между представителями двух стран приводят к упрощению сотрудничества

Богданец на этой встрече выразил удовлетворение поездкой в Тегеран, отметив, что парламент Украины приветствует развитие отношений с Меджлисом Ирана.

"Иран и Украина всегда поддерживают хорошие и растущие связи, и они могут преодолеть препятствия путем диалога", добавил он.

Председатель парламентской группы дружбы Ирана и Украины также подтвердил низкий уровень торговых связей с Тегераном, и выразил надежду на развитие экономических отношений в дальнейшем.