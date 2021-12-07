США стремятся к возрождению ДАИШ в регионе, заявил Шамхани

Он на встрече с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом, который находится в Тегеране с официальным визитом, назвал заговор создания кризиса безопасности в Сирии американско-сионистским планом, предупредив о его опасных последствиях в регионе.

"Оккупация со стороны любой страны приведет к продолжению опасности и увеличению уровня насилия в Сирии", заявил Шамхани, добавив, что судьба любой агрессии и оккупации в истории сводилась к отступлению и унизительному поражению.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности также осудил продолжающееся вторжение сионистского режима в Сирию, назвав сопротивление и принудительное противодействие единственным путем избавиться от сионистского рака в регионе.

Открылась новая глава в экономических отношениях Ирана и Сирии

Микдад на этой встрече поблагодарил всестороннюю поддержку Тегерана народа и правительства Сирии, заявив: "С провалом фронта терроризма и установлением относительной стабильности в Сирии, открылась новая глава в экономических отношениях двух стран".

Глава МИД САР назвал незаконное военное присутствие США в Сирии нарушением территориальной целостности и суверенитета Сирии. "США стремятся к возрождению террористических групп в Сирии, чтобы избегать установления стабильной стабильности в стране", добавил он.

Сирийский министр назвал продолжающиеся злые действия Израиля в регионе и неоднократную военную агрессию против Сирии как вопиющий пример государственного терроризма и провокационного акта. «Терроризм, военная агрессия и репрессивные санкции не могут подорвать волю сирийского народа к сопротивлению врагам».

Указав на экономические возможности двух стран, министр иностранных дел Сирии призвал иранские компании правительственного и частного сектора присутствовать на сирийском рынке.