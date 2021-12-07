День студента - день справедливости и противодействия угнетению

День памяти убийства трех студентов Тегеранского университета 7 декабря 1953 года, которые выразили протест возобновлению отношений Ирана с Великобританией, и официальному визиту Ричарда Никсона, тогдашнего вице-президента Соединенных Штатов Америки, в Тегеранский университет 7 декабря 1953 года.

Мостафа Бозоргния, Ахмад Гандчи и Азар Шариат-Разави - три студента, которые были убиты 7 декабря 153 года в знак протеста против визита тогдашнего вице-президента США Никсона.

Верховный лидер революции говорит о Дне студента: «Студенческое движение имеет в нашей стране свой характер, по крайней мере, такой - может быть, во многих других странах, - который направлен против высокомерия, против доминирования, против диктатуры и за справедливость».

Президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси сегодня прибыл в университет имени Шарифа, один из самых известных университетов Ирана, чтобы принять участие в праздновании Дня студента.