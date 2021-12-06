6 дек. 2021 г., 22:34
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News Code: 84568045
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Галибаф подчеркнул необходимость поддержки частного сектора Ирана и Сирии

Галибаф подчеркнул необходимость поддержки частного сектора Ирана и Сирии

Тегеран, 6 декабря. ИРНА — Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф подчеркнул необходимость поддержки частного сектора в продвижении экономического сотрудничества между Ираном и Сирией, заявив, что сегодня самым важным вопросом является экономическое развитие двух стран.

Спикер парламента Ирана провел в понедельник в Тегеране встречу с министром иностранных дел Сирии Фейсалом Мекдадом.

"Сегодня наша самая важная проблема - это экономическое развитие между двумя странами, и очевидная причина заключается в том, что враги Фронта сопротивления преследуют то, чего они не могли достичь в области экономической войны, и поэтому мы должны работать в экономической сфере", подчеркнул Галибаф.

Глава МИД Сирии, в свою очередь, заявил, что оккупация США северо-востока и юга Сирии опасна и должна быть прекращена.

"Американцы были вынуждены покинуть некоторые части региона после того, как не воспользовались терроризмом, напрямую вмешались в дела стран и создали военные базы, а также прибегли к другим средствам для достижения своих целей", сказал Мекдад.

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