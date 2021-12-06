6 дек. 2021 г., 22:10
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News Code: 84568032
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Нормализация отношений с сионистским режимом — стратегическая ошибка

Нормализация отношений с сионистским режимом — стратегическая ошибка

Тегеран, 6 декабря. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян назвал нормализацию отношений между рядом арабских страна и сионистским режимом стратегической ошибкой, подрывающей мир и стабильность в регионе.

"Министры иностранных дел Исламской Республики Иран и Сирии Хосейн Амир Абдоллахиян и Фейсал Мекдад  провели встречу  в Тегеране", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Ирана.

Во время встречи, главы МИД Ирана и САР обсудили актуальные вопросы региональной и двусторонней повестки.

Назвав стратегическими отношения между двумя странами, Амир Абдуоллахиян подчеркнул необходимость уделения особого внимания развитию торгово-экономических отношений между Тегераном и Дамаском.

"Обмен делегациями на высоком уровне за последние несколько месяцев, открытие первого торгового центра Исламской Республики Иран за рубежом в Дамаске и проведение на прошлой неделе Иранской торговой ярмарки в Сирии, сопровождавшейся визитом министра промышленности свидетельствуют о решимости Исламской Республики Иран развивать отношения с Сирией", подчеркнул глава иранкой дипломатии.

Осудив агрессию сионистского режима против Сирии, министр иностранных дел назвал военное присутствие иностранных сил без разрешения сирийского правительства источником отсутствия безопасности в регионе, особенно в Сирии.

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