Нормализация отношений с сионистским режимом — стратегическая ошибка

"Министры иностранных дел Исламской Республики Иран и Сирии Хосейн Амир Абдоллахиян и Фейсал Мекдад провели встречу в Тегеране", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Ирана.

Во время встречи, главы МИД Ирана и САР обсудили актуальные вопросы региональной и двусторонней повестки.

Назвав стратегическими отношения между двумя странами, Амир Абдуоллахиян подчеркнул необходимость уделения особого внимания развитию торгово-экономических отношений между Тегераном и Дамаском.

"Обмен делегациями на высоком уровне за последние несколько месяцев, открытие первого торгового центра Исламской Республики Иран за рубежом в Дамаске и проведение на прошлой неделе Иранской торговой ярмарки в Сирии, сопровождавшейся визитом министра промышленности свидетельствуют о решимости Исламской Республики Иран развивать отношения с Сирией", подчеркнул глава иранкой дипломатии.

Осудив агрессию сионистского режима против Сирии, министр иностранных дел назвал военное присутствие иностранных сил без разрешения сирийского правительства источником отсутствия безопасности в регионе, особенно в Сирии.