Глава МИД Сирии передал Раиси послание от Башара Асада

"Сегодня на встрече с президентом Ирана я передал ему письменное послание от президента Асада. Это послание отражает важность отношений между Сирией и Ираном. и я также передал Раиси официальное приглашение президента Асада посетить Сирию", сказал Мекдад на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Ирана Хосейниом Амиром Абдоллахияном.

По его словам, ирано-сирийские отношения не имеют иной цели, кроме создания светлого будущего, в котором гарантируются свобода, независимость и безопасность региона и без влияния колониальных интервенций других стран.

"В интересах всех стран региона, чтобы Ближний Восток был регионом прогресса, развития и безопасности, а не регионом интервенционистских и колониальных действий зарубежных стран. Ближний Восток также не должен быть местом для поддержки терроризма, разделяющего наши общества", подчеркнул сирийский дипломат.