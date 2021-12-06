Объем товарооборота между Ираном и Сирией может увеличиться в несколько раз

"Сегодня необходимо осуществлять долгосрочное и всеобъемлющее планирование для развития и углубления отношений между Тегераном и Дамаском, и, исходя из этого, мы должны предпринять шаги для обеспечения интересов наших стран, особенно в экономической сфере", сказал иранский президент.

"ДАИШ (ИГИЛ) создана американцами, и сегодня присутствие ИГИЛ и США в любом месте в регионе будет большой потерей для безопасности, стабильности и благополучия наций", сказал Раиси, добавив, что продолжающееся незаконное присутствие иностранных сил в регион и в Сирии опасны для безопасности и стабильности региона.

"Игнорирование национального суверенитета и территориальной целостности стран со стороны какой-либо страны недопустимо, и сирийский народ не потерпит этого", подчеркнул Раиси.