6 дек. 2021 г., 15:27
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Последние данные о ситуации с коронавирусом в Иране

Последние данные о ситуации с коронавирусом в Иране

Тегеран, 6 декабря, ИРНА - Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 6 137 821 человек. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари.

«С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 5 930 502 случая выздоровления среди заразившихся», отметила она на пресс-конференции.

Она добавила, что к сожалению, в общей сложности в Иране умерли уже 130 277 человек.

Напомним, что более 266 млн. человек заразились коронавирусом в мире, более 5,2 млн. из которых умерли.

На данный момент 58 193 586 человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, 48 349 50 человека - вторую дозу и 1 397 53 человека - третью дозу. С начала вакцинации вакцины в стране применена 107 940 633 дозы вакцины против COVID-19.

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