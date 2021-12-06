Стабильная безопасность установлена на фоне сотрудничества региональных государств, заявил Шамхани

Он на встрече с советником по национальной безопасности ОАЭ Шейх Тахнуном бен Заидом Аль Нахайяном назвал тесные и дружественные отношения с соседями и обмен экономическими возможностями основным приоритетом Исламской Республики в сфере внешней политики Ирана.
Шамхани подчеркнул, что отношения региональных государств нельзя подвергаться интервенционистской политике трансрегиональных стран. "Страны Персидского залива в случае сотрудничества могут сыграть главную роль в мировой и региональной экономике как энергетический центр", отметил он.
Глава ВСНБ Ирана также заявил о совместных усилиях положить конец некоторым военным кризисам, из-за которых мусульманские страны региона оказались в ужасных условиях жизни. "Диалог и взаимопонимание должны заменить военные стратегии для урегулирования разногласия", добавил он.
Он выразил надежду, что визит советника по национальной безопасности ОАЭ в Иран откроет новую главу в двусторонних отношениях.
Шейх Тахнун бен Заид, в свою очередь, назвал Иран великой страной с уникальной геополитической позицией в регионе. "Расширение теплых и братских отношений между Абу-Даби и Тегераном приоритетом ОАЭ", добавил он.
Он также заявил об экономических возможностях двух стран в областях транзита, энергии, транспорта, здравоохранения и инвестиции.
Советник по национальной безопасности ОАЭ в ходе своего однодневного визита в Тегеран сегодня встретится с президентом ИРИ Эбрахимом Раиси.
Тегеран, 6 декабря, ИРНА – Стабильная безопасность и стабильность установлена на фоне диалога и сотрудничества региональных государств, заявил глава Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани в понедельник.
Он на встрече с советником по национальной безопасности ОАЭ Шейх Тахнуном бен Заидом Аль Нахайяном назвал тесные и дружественные отношения с соседями и обмен экономическими возможностями основным приоритетом Исламской Республики в сфере внешней политики Ирана.
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