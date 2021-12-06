6 дек. 2021 г., 12:59
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News Code: 84567432
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На переговорах в Вене не обсуждается «временное соглашение»

На переговорах в Вене не обсуждается «временное соглашение»

Тегеран, 6 декабря. ИРНА — На переговорах в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе не обсуждаются ни поэтапный план, ни временное соглашение. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Хатибзаде на брифинге сообщил, что переговоры по восстановлению ядерной сделки в Вене возобновятся в конце недели. При этом он уточнил, что точная дата возобновления переговоров на этой неделе будет определена заместителем министра иностранных дел Али Багери Кани и заместителем генерального секретаря внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора.

Иранский дипломат также подчеркнул, что переговоры в Вене не завершились, просто взята пауза и при необходимости Иран может выдвинуть новые проекты.

Хатибзаде также подчеркнул, что предложения Ирана на переговорах в Вене полностью соответствовали положениям СВПД.

"Индустрия интервенции в другие страны, переворотов и убийств - это документ с печатью «Made in USA» (сделанный в Соединенных Штатах), и эта страна не может добиться престижа, используя слово «права человека». Права человека стали худшей политической игрушкой в ​​стране за последнее десятилетие, и всякий раз, когда они хотели вмешаться, они вмешивались во имя прав человека и демократии", сказал он, в ответ на вопрос об избирательном использовании в США слова права человека.

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