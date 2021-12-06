Иран осудил террористическую атаку в Мали

Он выразил соболезнования народу Мали и семьям погибших в связи с террористическим нападением.

По данным правительства Мали, 3 декабря в районе города Бандиагара боевики напали на грузовик, который перевозил людей на рынок, и убили 31человека. Среди погибших – один миротворец ООН. Еще 17 получили ранения. На место нападения направлены дополнительные армейские силы с тем, чтобы найти и обезвредить совершивших атаку боевиков.

С 25 апреля 2013 года 13 тыс. 289 солдатов и 1920 офицеров в рамках миротворцев ООН служат в Мали. 250 человек из миротворческих сил за этот период погибли в результате взрывов и нападений в стране.

Нынешнее нападение террористов произошло в регионе Мопти, южная часть которого граничит с Буркина-Фасо, а западная - с Мавританией.