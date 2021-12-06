Иран решительно следит за снятием санкций, заявил Раиси

"Некоторые полагали, что у нас нет инициативы и мы не будем принять участие в переговорах по ядерной программе, но Иран решительно вступил в переговоры, и представил два документа о ядерной сделке и снятии санкций согласно СВПД", отметил Раиси в прямом эфире государственного телеканала.

Он отметил, что правительство с начала работы следит за нейтрализацией и отменой санкций.

Указав на свое участие в двух международных мероприятиях в Ашхабаде и Душанбе за первые 100 дней правительства, Раиси заявил, что Иран стремится к расширению политических, экономических и культурных связей с миром.

"Мы на заседании лидеров стран ШОС подчеркнули необходимость развития связей с членами организации", добавил он, отметив, что объем торговли Ирана с Таджикистана увеличился в три раза с момента поездки в Ашхабад.

Раиси также заявил о 3-стороннем соглашении о своповых поставках газа между Ираном, Азербайджаном и Туркменистаном. "Это соглашение может превратить Иран в транзитный центр региона", заключил он.

Азербайджан, Иран и Туркменистан в Ашхабаде в рамках 15 саммита глав государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) подписали 3-стороннее соглашение о своповых поставках газа.