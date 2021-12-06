Иран решительно следит за снятием санкций, заявил Раиси

"Некоторые полагали, что у нас нет инициативы и мы не будем принять участие в переговорах по ядерной программе, но Иран решительно вступил в переговоры, и представил два документа о ядерной сделке и снятии санкций согласно СВПД", отметил Раиси в прямом эфире государственного телеканала.
Он отметил, что правительство с начала работы следит за нейтрализацией и отменой санкций.
Указав на свое участие в двух международных мероприятиях в Ашхабаде и Душанбе за первые 100 дней правительства, Раиси заявил, что Иран стремится к расширению политических, экономических и культурных связей с миром.
"Мы на заседании лидеров стран ШОС подчеркнули необходимость развития связей с членами организации", добавил он, отметив, что объем торговли Ирана с Таджикистана увеличился в три раза с момента поездки в Ашхабад.
Раиси также заявил о 3-стороннем соглашении о своповых поставках газа между Ираном, Азербайджаном и Туркменистаном. "Это соглашение может превратить Иран в транзитный центр региона", заключил он.
Азербайджан, Иран и Туркменистан в Ашхабаде в рамках 15 саммита глав государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) подписали 3-стороннее соглашение о своповых поставках газа.
Тегеран, 6 декабря, ИРНА – Президент Ирана Эбрахим Раиси в воскресенье заявил, что правительство решительно следит за снятием санкций США против Исламской Республики.
"Некоторые полагали, что у нас нет инициативы и мы не будем принять участие в переговорах по ядерной программе, но Иран решительно вступил в переговоры, и представил два документа о ядерной сделке и снятии санкций согласно СВПД", отметил Раиси в прямом эфире государственного телеканала.
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