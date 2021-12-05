5 дек. 2021 г., 20:17
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News Code: 84566747
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Амир Абдоллахиян сделал акцент на развитии долгосрочного горизонта сотрудничества Иран-Кыргызстан

Амир Абдоллахиян сделал акцент на развитии долгосрочного горизонта сотрудничества Иран-Кыргызстан

Тегеран, 5 декабря, ИРНА - Объясняя политику нового правительства Исламской Республики Иран в отношении соседей, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян сказал, что недавний обмен делегациями между Ираном и Кыргызстаном показывает волю обеих сторон к укреплению сотрудничества и развитию отношений.

Вице-президент Кыргызстана Таалатбек Масадыков, который находится в Тегеране для встречи с официальными лицами страны, встретился с министром иностранных дел Хосейном Амир Абдоллахияном, чтобы обсудить представляющие интерес вопросы.

Объясняя политику нового правительства Исламской Республики Иран в отношении соседей, Амир Абдоллахиян сказал, что недавний обмен делегациями между двумя странами показывает волю сторон к развитию сотрудничества и развитию отношений, и подчеркнул необходимость долгосрочный горизонт сотрудничества между двумя странами.

Поздравив успешное проведение недавних парламентских выборов в Кыргызстане, министр иностранных дел подчеркнул необходимость расширения сотрудничества путем установления прямых рейсов между столицами двух стран для облегчения передвижения бизнесменов, политических делегаций и туристов.

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