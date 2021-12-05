Багери Кани: Иран не откажется от своих требований

«Исламская Республика Иран не откажется от своих требований о возобновлении ядерной сделки 2015 года и отмене санкций», - заявил Али Багери Кани итальянскому информационному агентству ANSA.

По его словам, «учитывая, что именно США вышли из Соглашения в 2018 году, Вашингтон должен сделать первый шаг».

Высокопоставленный дипломат Исламской Республики Иран заявил, что предложения, сделанные Тегераном группе «Большой пятерке» в рамках венского переговорного процесса, документированы и логичны и поэтому могут стать основой для переговоров.

В ходе переговоров Иран представил свои планы в виде двух предложенных текстов, один по отмене санкций, а другой по ядерному вопросу. Эти предложения являются основой для переговоров, и другая сторона должна предоставить задокументированный ответ на предложения иранской группы.