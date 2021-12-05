5 дек. 2021 г., 12:26
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News Code: 84566157
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Аракчи провел встречу с представителем Генерального секретаря ООН по Афганистану

Аракчи провел встречу с представителем Генерального секретаря ООН по Афганистану

Тегеран, 5 декабря, ИРНА - Секретарь Стратегического совета по международным отношениям Аббас Аракчи подчеркнул поддержку Ираном роли Организации Объединенных Наций в оказании помощи афганскому народу.

Аббас Аракчи встретился со специальным представителем Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, Афганистану в Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Метте Кнудсеном, чтобы обсудить текущую ситуацию в стране, проблемы безопасности, терроризм ИГИЛ и будущее управления в Афганистане.

В ходе встречи секретарь Стратегического совета по международным отношениям заявил, что позиция Ирана заключается в применении регионального подхода к решению проблем Афганистана, формировании инклюзивного правительства в Кабуле, обеспечении безопасности в этой стране и безопасности границ с Исламской Республикой.

Объясняя ситуацию в Афганистане, Кнудсен также подчеркнула необходимость того, чтобы международное сообщество уделяло серьезное внимание фундаментальным проблемам афганского народа, особенно с учетом приближения зимы.

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