Аракчи провел встречу с представителем Генерального секретаря ООН по Афганистану

Аббас Аракчи встретился со специальным представителем Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, Афганистану в Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Метте Кнудсеном, чтобы обсудить текущую ситуацию в стране, проблемы безопасности, терроризм ИГИЛ и будущее управления в Афганистане.

В ходе встречи секретарь Стратегического совета по международным отношениям заявил, что позиция Ирана заключается в применении регионального подхода к решению проблем Афганистана, формировании инклюзивного правительства в Кабуле, обеспечении безопасности в этой стране и безопасности границ с Исламской Республикой.

Объясняя ситуацию в Афганистане, Кнудсен также подчеркнула необходимость того, чтобы международное сообщество уделяло серьезное внимание фундаментальным проблемам афганского народа, особенно с учетом приближения зимы.