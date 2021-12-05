Взрыв в небе Натанза не касается ядерных объектов

Источник, попросивший не называть его имени, заявил: взрыв произошел сегодня в 20:15 в небе над городом Натанз в пустынном районе и не имеет никакого отношения к ядерным объектам Натанза».

«У этого единственного защитного выстрела в пустынной зоне этого города нет причин для беспокойства, и вопрос находится в стадии расследования», - отметил он.

Согласно последней информации, полученной из Натанза, оборонительная ракета была выпущена в небо с целью проверки быстрой реакции на возможное нападение путем ведения огня и наведения на оборонительный объект района.