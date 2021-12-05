5 дек. 2021 г., 10:08
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News Code: 84565875
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Взрыв в небе Натанза не касается ядерных объектов

Взрыв в небе Натанза не касается ядерных объектов

Тегеран, 5 декабря, ИРНА - Местный источник сообщил ИРНА, что взрыв в пустынном районе Натанза не имел никакого отношения к ядерным объектам и не причинил никакого ущерба или жертв, и что этот вопрос расследуется.

Источник, попросивший не называть его имени, заявил: взрыв произошел сегодня в 20:15 в небе над городом Натанз в пустынном районе и не имеет никакого отношения к ядерным объектам Натанза».

«У этого единственного защитного выстрела в пустынной зоне этого города нет причин для беспокойства, и вопрос находится в стадии расследования», - отметил он.

Согласно последней информации, полученной из Натанза, оборонительная ракета была выпущена в небо с целью проверки быстрой реакции на возможное нападение путем ведения огня и наведения на оборонительный объект района.

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