Раиси и президент Венесуэлы обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

"Президенты Ирана и Венесуэлы обсудили в субботу по телефону вопросы двустороннего сотрудничества", сообщили в пресс-службе президента Ирана.

Во время переговоров, Раиси призвал к укреплению двусторонних отношений между Тегераном и Каракасом при новом правительстве Ирана.

"Причиной санкций, введенных гегемонистским режимом и Соединенными Штатами в отношении народа и правительства Венесуэлы является их независимость и свобода", сказал Раиси.

По словам иранского президента, этот телефонный разговор может стать поворотным пунктом в развитии отношений и активизации торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Поздравив успешное проведение выборов в Венесуэле, президент Ирана сказал, что успех в проведении выборов свидетельствует об авторитете правительства Венесуэлы.

"Нефтяное сотрудничество между двумя странами должно принять новую форму, и нам необходимо предпринять более активные шаги в области переработки и нефтехимии", подчеркнул Раиси.