Присутствие ВМС Ирана в международных водах указывает на обороноспособность страны

"В 2013 году мы предложили главнокомандующему вооруженными силами (аятолле Али Хаменеи) присутствовать в Атлантическом океане, и он одобрил это предложение, заявив, что для нас важно присутствие в открытых водах мира", сказал Сайяри, комментируя присутствие военно-морского флота страны в Атлантическом океане.

"75-й военно-морской флот, состоящий из эсминцев «Саханд» и «Макран», в этом году совершил 140-дневную миссию в порт Санкт-Петербург для участия в военно-морском параде, пересек Северный и Южный Индийские океаны, Южную Атлантику и Северную Атлантику, а также Финский залив", напомнил он.