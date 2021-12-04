Заместитель министра туризма Ирана принял участие в Генеральной ассамблее ЮНВТО

Заместитель министра культурного наследия, туризма и ремесел на полях 24-й генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО), которая прошла с 1-го по 2-е декабря в Мадриде встретился с министрами, высокопоставленными должностными лицами и послами рада соседних стран, и других стран.

В частности он встретился с представителями туризма Индии, Омана, Ирака, Пакистана, Грузии, Маврикия, Кувейта, Узбекистана, Афганистана, Азербайджана, Германии, Гватемалы, Индонезии, Италии, Турции, Малайзии и России. На переговорах он подчеркнул необходимость расширения двусторонних отношений и обмена опытом с другими странами.