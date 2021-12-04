Запущен механизм расчета в национальных валютах между Ираном и Россией

Он в интервью ИРАН назвал механизм клиринга и расчета в национальных валютах новой инициативой по укреплению торговли между двумя странами. "Иранский покупатель путем данного механизма может выплатить за русский товар в национальной валюте (риал), так и российский покупатель может выплатить в рублях", заявил Обыденов.

По его словам, объем товарооборота таким способом до сих пор составил более 10 млн долларов.

Российский чиновник назвал очень важным этот механизм расчета в условиях санкций США против Ирана и России.

Указав на положительные темпы роста торговых отношений между Ираном и Россией в текущем году, Обыденов подчеркнул, что впервые объем экспорта Ирана в Россию превысил 1 млрд долларов.



"Объем товарооборота между Ираном и Россией в прошлом году вырос на 40% по сравнению с 2019 годом, достиг 2,5 млрд долларов, несмотря на проблемы из-за санкций, отключение иранских банков от SWIFT и пандемии Covid-19", добавил он.

Российский чиновник заявил, что Центр международной торговли Ирана и России был создан на основе решения Совместной экономической комиссии, ирано-российского делового совета и Торгово-промышленной палаты двух стран, чтобы обеспечить безопасность торговли между бизнесменами двух стран.