4 дек. 2021 г., 11:55
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"Граница" из Ирана получил почетный диплом на американском кинофестивале

"Граница" из Ирана получил почетный диплом на американском кинофестивале

Семнан, 4 декабря, ИРНА – Фильм "Граница" иранского режиссера Рухоллы Фахру стал лучшим короткометражным фильмом в категории "Honorable Mentions" на кинофестивале "Independent shorts awards" в Лос-Анджелесе.

Данный короткометражный фильм создан при поддержке Управления по охране окружающей среды провинции Семнан.
Ранее "Граница" также вошел в программу международного кинофестиваля "Diorama" в Индии, который 18-24 декабря пройдет в Нью-Дели.

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