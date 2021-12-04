"Граница" из Ирана получил почетный диплом на американском кинофестивале

Данный короткометражный фильм создан при поддержке Управления по охране окружающей среды провинции Семнан.
Ранее "Граница" также вошел в программу международного кинофестиваля "Diorama" в Индии, который 18-24 декабря пройдет в Нью-Дели.
Семнан, 4 декабря, ИРНА – Фильм "Граница" иранского режиссера Рухоллы Фахру стал лучшим короткометражным фильмом в категории "Honorable Mentions" на кинофестивале "Independent shorts awards" в Лос-Анджелесе.
Данный короткометражный фильм создан при поддержке Управления по охране окружающей среды провинции Семнан.
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