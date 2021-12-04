Посол Ирана в Москве встретился с Богдановым

Стороны на этой встрече обсудили сотрудничество по двусторонним и региональным вопросам. Они также изучили последние события в Йемене, Сирии, Ливане и Ираке.

Богданов заявил об итогах своей поездки в Иран и Ирак.

Джалали и Богданов подчеркнули необходимость консультации двух стран по важным региональным вопросам.

Напомним, cпецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки на прошлой неделе посетил Тегеран, и провел встречу с главой МИД ИРИ Хоссейном Амир Абдоллахияном и вице-президентом Мохсеном Резаи.