4 дек. 2021 г., 08:54
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Посол Ирана в Москве встретился с Богдановым

Посол Ирана в Москве встретился с Богдановым

Москва, 4 декабря, ИРНА – Посол ИРИ в РФ Казем Джалали в пятницу встретился со cпецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел Михаилем Богдановым.

Стороны на этой встрече обсудили сотрудничество по двусторонним и региональным вопросам. Они также изучили последние события в Йемене, Сирии, Ливане и Ираке.
Богданов заявил об итогах своей поездки в Иран и Ирак.
Джалали и Богданов подчеркнули необходимость консультации двух стран по важным региональным вопросам.
Напомним, cпецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки на прошлой неделе посетил Тегеран, и провел встречу с главой МИД ИРИ Хоссейном Амир Абдоллахияном и вице-президентом Мохсеном Резаи.

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