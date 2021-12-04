Посол Ирана в Москве встретился с Богдановым

Стороны на этой встрече обсудили сотрудничество по двусторонним и региональным вопросам. Они также изучили последние события в Йемене, Сирии, Ливане и Ираке.
Богданов заявил об итогах своей поездки в Иран и Ирак.
Джалали и Богданов подчеркнули необходимость консультации двух стран по важным региональным вопросам.
Напомним, cпецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки на прошлой неделе посетил Тегеран, и провел встречу с главой МИД ИРИ Хоссейном Амир Абдоллахияном и вице-президентом Мохсеном Резаи.
Москва, 4 декабря, ИРНА – Посол ИРИ в РФ Казем Джалали в пятницу встретился со cпецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел Михаилем Богдановым.
Стороны на этой встрече обсудили сотрудничество по двусторонним и региональным вопросам. Они также изучили последние события в Йемене, Сирии, Ливане и Ираке.
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