Переговоры по иранской ядерной сделке в Вене завершены

Два проекта, представленных Ираном на ядерных переговорах, и отмена санкций побудили европейские стороны переговоров вернуться в свои столицы для получения инструкций из-за отсутствия четких инструкций перед лицом предложений Ирана.

По словам главы делегации Ирана в Вене Али Багери, «другая сторона чувствовала, что ей нужно посовещаться со своими столицами, чтобы отреагировать на предложения Ирана об отмене санкций».

Предложения Ирана на этом раунде венских переговоров, в связи с соблюдением резолюции 2231 Совета Безопасности и предыдущей ядерной сделки, не позволили западным сторонам оправдываться по поводу предложенного Ираном проекта.