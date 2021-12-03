3 дек. 2021 г., 21:55
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News Code: 84564288
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Переговоры по иранской ядерной сделке в Вене завершены

Переговоры по иранской ядерной сделке в Вене завершены

Тегеран, 3 декабря, ИРНА - Продолжение венских переговоров между Ираном и группой «большой пятерки» было отложено до следующей недели, когда предложенный Ираном пакет был представлен в точном и всеобъемлющем виде другим сторонам, присутствующим на переговорах.

Два проекта, представленных Ираном на ядерных переговорах, и отмена санкций побудили европейские стороны переговоров вернуться в свои столицы для получения инструкций из-за отсутствия четких инструкций перед лицом предложений Ирана.

По словам главы делегации Ирана в Вене Али Багери, «другая сторона чувствовала, что ей нужно посовещаться со своими столицами, чтобы отреагировать на предложения Ирана об отмене санкций».

Предложения Ирана на этом раунде венских переговоров, в связи с соблюдением резолюции 2231 Совета Безопасности и предыдущей ядерной сделки, не позволили западным сторонам оправдываться по поводу предложенного Ираном проекта.

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