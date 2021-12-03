Багери: Другая сторона должна дать аргументированный и логичный ответ на предложенный пакет Ирана

«На этих переговоров Исламская Республика Иран вышла на поле переговоров в составе новой делегации, в которую вошли эксперты и официальные лица в области экономических, финансовых и банковских вопросов. Это свидетельствует о решимости Исламской Республики Иран начать переговоры с целью достижения соглашения. Этот момент оказал влияние на другую сторону, и некоторые стороны в переговорах, которые у нас были на встречах, отметили, что состав делегации свидетельствует о решимости Исламской Республики Иран вступить в переговоры», - сказал он.

«В двух областях, одна по вопросу об отмене незаконных и репрессивных санкций, а также по основному вопросу, мы аргументированно и задокументированно представили точку зрения иранской делегации в виде двух документов другой стороне. Естественно, когда предложение представляется другой стороне, это является основой для переговоров, и, как правило, другая сторона должна предоставить аргументированный и логически задокументированный ответ на эти предложения», - добавил он.