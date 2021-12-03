В Иране есть возможность построить 60 000 мегаватт солнечных электростанций

«Исследования показывают, что, исходя из количества хорошей солнечной радиации в Иране, мы можем построить более 60 000 мегаватт солнечных электростанций, а с точки зрения потенциала ветра более 40 000 мегаватт могут вырабатывать электроэнергию в стране», - отметил он.

Представитель Организации по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности заявил: «Чуть более 910 МВт электроэнергии в стране вырабатывается возобновляемыми электростанциями».

По его словам, создание возобновляемых электростанций через частный сектор уже началось, и около 250 МВт этих электростанций находятся в стадии строительства и, как ожидается, будут введены в эксплуатацию к началу следующего лета.