3 дек. 2021 г., 16:17
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Боррель и Амир Абдоллахиян высоко оценили атмосферу на переговорах в Вене

Боррель и Амир Абдоллахиян высоко оценили атмосферу на переговорах в Вене

Тегеран, 3 декабря, ИРНА - В телефонном разговоре глава внешнеполитического ведомства ЕС Джозеф Боррель и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян дали высокую оценку нынешней атмосфере на переговорах в Вене.

Сегодня утром глава внешнеполитического ведомства ЕС Джозеф Боррелль и координатор переговоров в Вене, говорил по телефону с министром иностранных дел о переговорах в Вене.

Координатор венских переговоров назвал это событие важным, поскольку все переговорные делегации из Германии, Китая, России, Франции, Великобритании и особенно Исламской Республики Иран упорно работают над достижением соглашения в Вене, и сказал: «Я призываю Мора конструктивно и активно работать с высокопоставленным иранским переговорщиком и всеми делегациями для достижения соглашения».

Хосейн Амир Абдоллахиян также поблагодарил за усилия главы внешнеполитического ведомства ЕС и его коллег, назвав переговорный процесс хорошим, но в целом медленным, и сказал: «Иранская делегация активно присутствует за столом переговоров с добрыми намерениями, необходимыми полномочиями и достижимыми и дальновидными инициативами».

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