Иран вступил в переговоры в Вене с серьезной решимостью

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян во время телефонного разговора с главой МИД Японии Ёсимасой Хаяси подчеркнул, что Тегеран отправился в Вену с серьезной решимостью и ясной и рациональной повесткой дня.

«С одной стороны, власти США хотят провести переговоры и вернуться в СВПД, но с другой стороны, они одновременно вводят новые санкции против иранских лиц и организаций», - добавил Амир Абдоллахиян.

Амир Абдоллахиян сказал, что важно, чтобы эти переговоры имели результаты и чтобы западные стороны проявили серьезность и доброжелательность за столом переговоров.

Во время беседы, стороны также обсудили вопросы двусторонних отношений и региональных и международных событий.

Министр иностранных дел Ирана также поздравил Хаяси с назначением на посту главы МИД Японии , и передал приветствия от президента Ирана высокопоставленным японским официальным лицам.