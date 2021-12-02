2 дек. 2021 г., 23:28
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Иран вступил в переговоры в Вене с серьезной решимостью

Иран вступил в переговоры в Вене с серьезной решимостью

Тегеран, 2 декабря. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян подчеркнул, что Тегеран вступил в переговоры в Вене с серьезной решимостью и ясной и рациональной повесткой дня.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян во время телефонного разговора с главой МИД Японии Ёсимасой Хаяси подчеркнул, что Тегеран отправился в Вену с серьезной решимостью и ясной и рациональной повесткой дня.

«С одной стороны, власти США хотят провести переговоры и вернуться в СВПД, но с другой стороны, они одновременно вводят новые санкции против иранских лиц и организаций», - добавил Амир Абдоллахиян.

Амир Абдоллахиян сказал, что важно, чтобы эти переговоры имели результаты и чтобы западные стороны проявили серьезность и доброжелательность за столом переговоров.

Во время беседы, стороны также обсудили вопросы двусторонних отношений и региональных и международных событий.

Министр иностранных дел Ирана также поздравил Хаяси с назначением на посту главы МИД Японии , и передал приветствия от президента Ирана высокопоставленным японским официальным лицам.  

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