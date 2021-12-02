2 дек. 2021 г., 18:18
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News Code: 84563465
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Замглавы МИД Ирана провел встречу с Гросси

Замглавы МИД Ирана провел встречу с Гросси

Тегеран, 2 декабря. ИРНА — Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел в четверг переговоры с заместителем министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.

Ранее сегодня координатор Совместной комиссии Совета МАГАТЭ Энрике Мора и представители трех европейских стран в Вене встретились и провели переговоры с Багери.

Кроме того, в четверг Багери сообщил, что иранская сторона представила на переговорах в Вене, посвященных восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке, проект соглашения в виде двух документов.

"Иран представил свой вариант предварительного текста по двум темам - отмене несправедливых санкций и вопросам по ядерной программе", сказал дипломат журналистам.

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